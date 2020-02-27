ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6. ÖGG sınavı sonuçları için ipucu veren tarih…

Özel Güvenlik sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Sınavın ardından gözler ÖGG sonuçlarına çevrildi. 86. ÖGG sınav sonuçları öncesinde soru ve cevaplar yayınlandı. İşte EGM tarafında 86. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI

ÖGG TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem ÖGG sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş tarihte yapılan sınavlar ve açıklanma tarihleri sonuç açıklanma süresi hakkında ipucular veriyor. 85. ÖGG sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 27 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

Bu tarihlerden yola çıkarak 9 Şubat'ta gerçekleştirilen 86. ÖGG sınavının şubat ayının son haftasında açıklanması beklenebilir.