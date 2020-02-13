EGM ÖGG sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacak? 86. ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı!

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sonucu için kısa bir süre kaldı. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, 86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI

ÖGG TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem ÖGG sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş tarihte yapılan sınavlar ve açıklanma tarihleri sonuç açıklanma süresi hakkında ipucular veriyor. 85. ÖGG sınavı 8 Aralık’ta gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 27 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

Bu tarihlerden yola çıkarak 9 Şubat’ta gerçekleştirilen 86. ÖGG sınavının şubat ayının son haftasında açıklanması beklenebilir.