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EGM’den çocuk istismarına yakalama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetlerinde sosyal medyadan çocuk istismarı yapan bir kişinin tespit edildiğini ve Van'da yakalandığını duyurdu.

00:28 -
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EGM’den çocuk istismarına yakalama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamındaki sanal devriye faaliyetlerinde, çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

VAN’DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

EGM’nin açıklamasına göre sosyal medya üzerinde video paylaşım uygulamasında çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen M.T isimli şahıs; 30.03.2020 tarihinde Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı.

EGM’den yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir” denildi.

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