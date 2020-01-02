EGM’den ‘yılbaşı’ açıklaması! 1720 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yılbaşı nedeniyle, şehirlerarası ve şehiriçi yollardaki trafik yoğunluğunun diğer günlere oranla artış göstereceğinin değerlendirildiğini ve bu ortamın herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için trafik denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin artırılması, hedef bölgelerde alkol denetimlerine ağırlık verilmesi, yoğun güzergâh ve kavşaklarda görünür olunması gibi tedbirler alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde ‘yılbaşı tedbirleri’ kapsamında denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

EGM tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

Yapılan denetimlerde;

* 110.961 araç/sürücü denetlendi,

* 2.681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı,

* 53 ticari araç sürücüsünün ise kış lastiği kullanmadığı tespit edildi,

* 1.720 araç trafikten men edildi,

* 2.597 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı,

* Toplam 16.478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

* Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.