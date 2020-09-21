Ehliyet ve kimlik birleştirmek için Nüfus Müdürlüğü randevusu nasıl alınır?

Kimlikler ve ehliyetler artık tek kart içerisinde hizmet verebilecek. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren, hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik kartı birleştirmek için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınabilir.

EHLİYET VE KİMLİK KARTI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

21 Eylül tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir.