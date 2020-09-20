Ehliyet ve kimlik değişiminde son tarih ne zaman, ücretleri ne kadar?

Ehliyet bilgilerinin, yeni nesil çipli kimliklere yüklenebilecek olması nedeniyle birçok kişi, yenileme tarihini araştırmaya başladı. Özellikle eski tip kimliğe sahip olanlar değişimin nasıl yapıldığını, randevunun nereden alındığını ve son tarihini merak ediyor. İşte ehliyet ve kimlik değişimi için belirlenen tarihler ve detaylı açıklamalar…

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada ehliyet yenileme süresini 31 Aralık 2020 olarak duyurmuştu. Vatandaşların yoğun talep oluşturması nedeniyle bu tarih ertelendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme tarihi ile yaptığı açıklamada ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni ehliyetler ilk defa 2016 yılında verilmeye başlanmıştı.

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NEDİR?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek. Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

KİMLİK KARTI ÜCRETLERİ

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25,00 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50,00 TL

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​



“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına: 2,00 TL



“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına: 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL)

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına: 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına: 200,00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin;



“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına: 37,00 TL



“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına: 200,00 TL



“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına: 249,30 TL



“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına: 751,70 TL



“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1254,20 TLödeme yapılması gerekmektedir.