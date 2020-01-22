Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme gerekli belgeler ve ücretler 2020

Yeni tip ehliyet sahibi olmak isteyenler randevu işlemleri hakkındaki bilgilere sayfamızdan erişebilirler. Eski tip ehliyete sahip olan vatandaşların 1 Ocak 2016 yılı öncesinde almış olduğu ehliyetlerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirmeleri gerekiyor. Peki ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Yeni tip ehliyet için başvuru ücretleri ne kadar? Ehliyet yenilemeye dair merak edilen tüm detaylara ve randevu sayfasına haberimizden erişebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURULARI HER İLÇEDEN YAPILABİLECEK Mİ?

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

NEDEN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ALMALIYIM?

31.12.2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİ NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRMELİYİM?

31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​;

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL)

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret (TL)

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 249,30 TL

“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 751,70 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1254,20 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü