Ehliyet yok, ruhsat yok, kask yok!

İstanbul’da Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Namık Kemal Caddesi’nde corona virüsü yasaklarına uyulup-uyulmadığını denetledi. Bu noktalardan geçen araçlarda bulunanların sokağa çıkma izinleri olup olmadığının yanı sıra araç muayeneleri bulunup-bulunmadığı da denetlendi.

KÜNEFE SERVİSİNE ÇIKMIŞ

Durdurulan bir motosikletli kuryenin başında kask bulunmadığı, ehliyetsiz olduğu belirlenirken, aracın ruhsatının da olmadığı saptandı. Araç, çekiciye yüklenerek trafikten yasaklanırken, künefe servisine çıktığı belirten sürücüye toplam 2 bin 710 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ruhsatsız olduğu saptanan bir motosiklet daha trafikten yasaklandı. (DHA)