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Ehliyetsiz sürücü 8 yaşındaki Zeynep’i öldürdü

Bursa’da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki M.K.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güncellenme: 09:30, 14/11/2020
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Ehliyetsiz sürücü 8 yaşındaki Zeynep’i öldürdü

Bursa’nın Gürsu ilçesi 35'lik Yol'da dün ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan’a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler kaldı. (DHA)

Bursa kaza Polis Sağlık
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