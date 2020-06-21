Ekipler bile şoka uğradı… “İçeride ceset var diye şüphelendik”

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında oturan 65 yaşındaki Şehriban G. isimli bir kadının evinden gelen kötü kokular komşularını rahatsız etti. Durumun bildirildiği belediye ekipleri eve gelerek inceleme yaparken gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

3 KAMYON DOLUSU

Eve çağrılan sağlıkçılar da yaşlı kadını alıp hastaneye götürdü. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarken, evin boşaltılmasıyla beraber ilaçlama işlemi yapıldı. Komşulardan edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki kadının 2 sene boyunca öyle yaşadığı ve ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.

“BEN ŞOK OLDUM”

Evden bu kadar çöp çıkacağını tahmin etmediğini dile getiren apartman sakini Ahmet Işık şu ifadeleri kullandı:

* Evden kokular geliyordu. İçeride ceset var diye şüphelendik. O derece ağır bir kokuydu. Sonra hukuki bir süreç başladı. Şikayet ettik. Yetkililer geldi.

* İçerisinin gerçekten çöp ev olduğunu gördük. Ekiplerden Allah razı olsun gelip yardımcı oldular. Ben şok oldum. Bu kadarını beklemiyordum.

* Bir ihtimal bir şeyler toplayıp getiriyordur diye düşünüyordum ama kamyon kamyon çöp çıktı. İnsan akıl sır erdiremiyor. (İHA)