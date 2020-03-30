Ekmek arası ıspanaktan sonra helva ekmek!

Bakırköy Meydanı’ndaki metro şantiyesinde 3 aydır çalışan Bedirhan Aslan, 25 Mart’ta öğlen yemeği olarak kendilerine poşetle dağıtılan ekmek arası ıspanağın görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca işinden olmuştu.

Şimdi de belediye yemekhanesini corona virüsü tedbirleri nedeniyle kapattıran AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, personele öğle yemeği olarak helva, ekmek ve meyve suyu verdirmeye başladı.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BU YİYECEKLER Mİ DİNÇ TUTACAK?”

Dağıtılan bir ekmek, yaklaşık 100 gram kadar helva ve küçük bir meyve suyu ile günü geçiştiren personel, halkla iletişim halindeki riskli çalışmalarına devam ederken, bir personel, “Her türlü riske rağmen görevinin başında olanlara layık görülen yemek işte bu. Bir paket servis ile bile anlaşma yapılmadı. Bu yemekle mi, bağışıklık sistemimizi dinç tutacağız” diyerek tepki gösterdi.