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Ekmek pişirmek için toplandılar! 72 kişinin corona testi pozitif çıktı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı mahallesinde ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine corona virüsü bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.

Güncellenme: 22:29, 10/12/2020
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı mahallesinde 5 Aralık’ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi.

Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede corona virüsü testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Corona virüsü testi yapılanlardan 72’sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. DHA

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Corona Kayseri Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:22:19,