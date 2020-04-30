‘Ekonomik tsunami geliyor’

Salgın nedeniyle tüm sektörlerin büyük bir sıkıntı yaşadığını belirten Karamollaoğluşunları söyledi;

*Şu an bizim en ciddi problemimiz ekonomi. Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo. Eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami geliyor” dedi.

*Maske sıkıntısına da değinen SP lideri, “Mesaj geliyor maske alıyorsunuz, bana şu ana kadar hiç mesaj gelmedi. Ülkemizde hâlâ maske alamayan milyonlarca vatandaşımız var.

*Maske muamması bir an önce son bulmalı vatandaşımızın mağduriyeti giderilmelidir