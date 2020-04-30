Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Ekonomik tsunami geliyor’

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Gündem
‘Ekonomik tsunami geliyor’

Salgın nedeniyle tüm sektörlerin büyük bir sıkıntı yaşadığını belirten Karamollaoğluşunları söyledi;

*Şu an bizim en ciddi problemimiz ekonomi. Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo. Eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami geliyor” dedi.

*Maske sıkıntısına da değinen SP lideri, “Mesaj geliyor maske alıyorsunuz, bana şu ana kadar hiç mesaj gelmedi. Ülkemizde hâlâ maske alamayan milyonlarca vatandaşımız var.

*Maske muamması bir an önce son bulmalı vatandaşımızın mağduriyeti giderilmelidir

Son güncelleme: 00:40 30.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more