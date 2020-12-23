Ekonomik zorluk yaşayan müzisyenler için dayanışma gecesi düzenlenecek

Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve alınan tedbirler nedeniyle sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu eğlence mekanlarının kapalı olması ve konser, festival, şenlik ve benzeri etkinliklerin yasaklanması; geçimini bu alanlardan sağlayan binlerce müzisyenler için maddi anlamda büyük zorluklar yaşamalarına neden olmuştu.

TÜM GELİR ZOR DURUMDAKİ MÜZİK ÜRETİCİLERİNE BIRAKILACAK

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği salgın nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan müzisyenlerle dayanışma gecesi düzenleme kararı aldı.

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyleri, 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de “Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar Gelecek” adlı dayanışma gecesini düzenleyecek.

Pandemi nedeniyle internet ortamından yayınlanacak olan konserin tüm geliri salgın nedeniyle zor durumda olan müzik üreticilerine bırakılacak.