EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS&#8217;de adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak.. EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?. ÖSYM&#8217;nin takvimine göre, EKPSS 15 Kasım Pazar günü saat 10:15'te tek oturumda yapılacak.. aip2('pageType', 'article', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ekpss-ne-zaman-yapilacak-2-6093436'); aip2('pageCategory', 'sozcu-Gündem', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ekpss-ne-zaman-yapilacak-2-6093436');aip2('newsArticle', {"identifier":6093436,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ekpss-ne-zaman-yapilacak-2-6093436/","headline":"EKPSS ne zaman yapu0131lacak?","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["EKPSS","\\u00d6SYM","pazar"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/22/iecrop/ekpss-ne-zaman_16_9_1603373589-880x495.jpg","author":"ngunusen","dateCreated":"2020-10-22 16:33:36","datePublished":"2020-10-22 16:33:36","dateModified":"2020-10-22 16:33:36","info":"{"seo_news":"false"}"}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ekpss-ne-zaman-yapilacak-2-6093436/');