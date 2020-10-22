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EKPSS ne zaman yapılacak?

Engelli vatandaşlar için yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılacak.

Güncellenme: 16:33, 22/10/2020
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EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS’de adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin takvimine göre, EKPSS 15 Kasım Pazar günü saat 10:15'te tek oturumda yapılacak.

EKPSS ÖSYM pazar
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