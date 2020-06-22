Ekrem İmamoğlu bir yılın hesabını 16 milyon İstanbulluya verecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimini iptal etmesi nedeniyle 3 ay arayla iki kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrasında 806 bin farkla oturduğu başkanlık makamında birinci yılını doldurdu.

İmamoğlu, 23 Haziran günü Haliç Kongre Merkezi'nde “Birlikte başardık” sloganı ile düzenleyeceği değerlendirme toplantısı ile 16 milyon İstanbulluya ilk bir yılın hesabını verecek.

İmamoğlu'nun bir yılını SÖZCÜ okurları için derledik.

KASADA 7 MİLYON TL

İmamoğlu göreve gelir gelmez İBB'nin mali durumunu ortaya koyarak kasada sadece 7 milyon TL para olduğunu ve kendilerine 5,8 milyar TL vadesi geçmiş, ödenmemiş borç bırakıldığını açıkladı. İlk 6 ayda 7,9 milyar liralık bütçe açığı 4,7 milyar TL'ye indirildi. Bütçede 3,2 milyar lira tasarruf sağlandı.

YARIM KALAN METRO HATLARI YENİDEN BAŞLADI

AKP döneminde durdurulan veya yavaşlatılan metro projeleri müteahhitlerin alacaklarının ödenmesinin ardından yeniden başlatıldı. O hatlar şöyle: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metro Hattı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı, Yenidoğan- Hastane Hattı, Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı.

VAKIF PROTOKOLLERİ İPTAL EDİLDİ

Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ile İBB arasındaki protokoller fesh edildi. Bu vakıflar için İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlendi.

YENİKAPI'DA İSRAF SERGİSİ

İBB, İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen 730 araç günlerce Yenikapı'da sergilendi. İki seçim arasında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği, Yenikapı'da sergilendikten sonra şirketine iade edilecek 730 araçla birlikte toplam 1247 aracın İBB sisteminden çıktığı duyuruldu. Bu sayede yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmış oldu.

TEMEL ATMAMA TÖRENİ

AKP döneminde Eyüpsultan'da İGDAŞ genel müdürlük binası, ilçe belediyesine ait spor tesisi ve düğün salonunun yıkılarak yerine yapılması planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin gerekli olmadığına karar verildi. İSKİ tarafından ihale aşamasına getirilen 1.5 milyar TL'lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi iptal edildi. İptal edilen proje için düzenlenen “temel atmama” etkinliğinde konuşan İmamoğlu, 1.5 milyar liralık kamusal zararın engellendiğini vurguladı.

OTOGAR İBB YÖNETİMİNE GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından; yönetimi, güvenliği ve temizliği ile yıllardır kangrene dönen Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkları 8 Ağustos 2019 tarihinde, tüm yönetimi de 9 Eylül 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

168 yazıhanede 269 otobüs firmasının hizmet verdiği otogarın temizlik çalışmaları tamamlanarak metruk ve tehlike arz eden binaları yıkıldı. İmamoğlu'nun “eşim, çocuğum giremez” dediği otogarı güvenli hale getirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

ULAŞIM İNDİRİMLERİ

Daha önce sadece dini bayramlarda yüzde 50 indirimli olan toplu taşıma, resmi bayramlar da dahil edilerek tamamen ücretsiz yapıldı. Öğrenciler için 85 liraya satılan aylık ulaşım kartı 40 liraya düşürüldü.

KREŞLER AÇILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim vaatleri arasında bulunan “150 kreş” sözünü hayata geçirmek için ilk adım atıldı. “Yuvam İstanbul” projesi kapsamında Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü'nde 11 kreşin temeli atıldı ve inşaatları tamamlandı. 11 yeni merkez için kayıt alınmaya başlandı.

24 SAAT ULAŞIM

İstanbul’da 30 Ağustos 2019'dan itibaren 6 metro hattında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 24 saatlik kesintisiz ulaşım tarifesine geçildi.

4 Ocak 2020 tarihinden itibaren Cumartesi günleri Yenikapı–Hacıosman hattında 8'li trenlerle hizmet vermeye başladı. Metrobüs, otobüs ve metronun ardından deniz ulaşımında da 28 Şubat'tan itibaren gece hizmeti verilmeye başlandı. 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3.200 TL eğitim yardımı verilmeye başlandı.

SINAVLA İŞE GİRDİLER

İBB, “kariyer.ibb.istanbul” iş başvuru portalını açtı. İBB bünyesinde istihdam edilmek üzere avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar 420 boş pozisyon için açılan iş ilanına internet ortamında 22 bin 725 kişi başvuru yaptı. Şartları uygun olan 4 bin 416 kişi evraklarını, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturarak teslim etti. Bin 298 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı ve sınav sonucunda başarılı olan 306 kişi İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazandı.

ORMANLAR İSTANBULLULARIN ZİYARETİNE AÇILI

29 Ekim 2020 tarihinde toplam alanı 5 milyon metrekareyi aşan Kemerburgaz Cumhuriyet Kent Ormanı hizmete açıldı. 19 Mayıs 2020 günü de Hacıosman Atatürk Kent Ormanı açıldı. 1928'de Atatürk'ün emriyle yeşillendirilen, 1936 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Bahçıvanlık Okulu'nu bünyesinde uzun süre barındıran tarihi Büyükdere Fidanlığı'nı da kullanıma açmak için çalışmalara start verildi.

ONLİNE MECLİS OTURUMU REKOR KIRDI

Bütün meclis toplantılarını İstanbul tarihinde ilk kez online yayınlanmaya başlandı. Dünya tarihinde ilk kez, bir belediye meclisinin canlı yayınını 4 milyona yakın kişi izledi. Yıllardır var olan İBB'nin Twitter'daki kurumsal hesabının takipçi sayısı son bir yılda 725 bin 977 kişi artarak 1.2 milyona ulaştı. Son bir yıl içinde İBB, tam 250 saatlik canlı yayın gerçekleştirdi.

ATLI FAYTONLAR KALDIRILDI

Adalar'da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı, İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona erdi.

İBB, Adalar'da 277 adet tescilli fayton plakasını 300'er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4'er bin liradan satın almaya karar verdi. Ulaşımın elektrikli araçla yapılması kararlaştırılıp, tartışma yaratan turistik amaçlı 35 simgesel faytondan da vazgeçildi.

İBB, Adalar'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için 2 ayrı tipte elektrikli araç seçerek 60 adet satın aldı. Ancak Adalar Kaymakamlığı araçlarla ilgili “tescil” sorunu çıkardı.

KANAL İSTANBUL MÜCADELESİ

2011 yılında açıklanan Kanal İstanbul projesi, İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra hızla gündeme getirildi. Projeyi “katmerli ihanet, cinayet, felaket” olarak niteleyen İmamoğlu, İBB'nin önceki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma Altyapı Bakanlığı-İBB arasında imzaladığı Kanal İstanbul işbirliği protokolünden çekildi. 10 Ocak'ta Kanal İstanbul Çalıştayı düzenlendi.

KANAL PROJESİNE DAVALAR AÇILDI

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek itiraz etti. İBB tarafından Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED olumlu” kararının iptali istemi ile dava açıldı. Davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Proje kapsamında İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı ikinci kez dava açıldı. Dava konusu olan plan değişikliği ile Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak “Yenişehir” için milyonlarca metrekarelik arazi imara açılmıştı.

İmamoğlu, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için yapılan ve yıllardır tamamlanamayan Melen Barajı'nın gövdesindeki çatlaklar nedeniyle faaliyete geçmediğini ortaya çıkardı. Uzun süre tartışılan baraj için DSİ'nin sonunda güçlendirme çalışması yapmak için ihaleye çıktı.

HAYDARPAŞA İHALESİ

İBB şirketleri, TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarını kiralamak üzere açtığı ihaleden hukuksuz şekilde elendi. İBB, ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açtı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 4 Mart 2020 tarihli kararı ile davayı, 1'e karşı 2 oyla reddetti. Karar İBB tarafından Danıştay'a taşındı. İhale, Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verilmişti.

KONGREDE KRİZ ÇIKTI

15 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak Ankara'da düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi”ne katıldı. Davette, İBB'ye, sinyalizasyon konusundaki çalışmaları dolayısıyla ödül verilmesi, İmamoğlu'nun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alması planlanıyordu. Ancak kongre, davette belirtildiği programla ilerlemedi.

ERDOĞAN’A 4 SAYFALIK MEKTUP

Bunun üzerine İmamoğlu ve beraberindeki CHP'li büyükşehir belediye başkanları kongreye devam etmeme kararı aldı. İmamoğlu kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, randevu talebi içerikli 4 sayfalık bir mektup da sundu.7

TASARIM YARIŞMALARI

İBB Haliç kıyı bandındaki 3 milyon 135 bin metrekarelik sahil şeridini düzenlemek için tasarım yarışması açtı. Çocuk bahçelerinde statik elektrik üreten oyun grupları yerine konulacak yeni oyun grupları için de yarışma yöntemi tercih edildi. Taksim Meydanı ve Bakırköy Özgürlük Meydanı için tasarım yarışmaları açıldı.

DEPREME HAZIRLIK

İBB kentteki 39 ilçenin afet sonrası “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı belirleyerek kamuoyuna açıkladı. 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırlandı.

İSMEK YÖNETİCİLERİNE SUÇ DUYURUSU

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP dönemine ilişkin ilk suç duyurusu, İSMEK'te tespit edilen usulsüzlükler hakkında yapıldı.

25 eski İSMEK yöneticisi hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “ zimmet” iddiaları ile yapılan suç duyurusunda, tamamen ücretsiz olan İSMEK'lerde yıllarca kursiyerlerden mevzuata aykırı olarak para toplandığı, usulsüz şekilde kantin işletildiği, tüm bu satışlardan ve toplanan paralardan elde edilen gelirin akıbetinin hiçbir şekilde belgelendirilemediği vurgulandı.

GALATA KULESİ İBB'NİN ELİNDEN ALINDI

Mülkiyeti İBB'ye ait olan tarihi Galata Kulesi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kayyum döneminde büyükşehir belediyesinden alınarak Kule-i Zemin Vakfı adına tapuda tescil edildi.

İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra tapu tescilinin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dava açıldı. Dava kapsamında İBB'nin talebi üzerine üçüncü kişilere devredilmemesi için Galata Kulesi'ne ihtiyati tedbir konuldu. Tedbir kararına rağmen 6 Nisan 2020 tarihinde tahliye işlemi başlatıldı.

İBB Başkanlığı da bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme süreci devam ederken tarihi kule, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.

UKOME'LERİN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazete'de 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği ile büyükşehir belediyelerinde ulaşım ve trafik koordinasyonunu üstlenen UKOME'lerin üye sayısı merkezi hükümet lehine değiştirildi. İBB yönetmeliğin iptaline karşı dava açtı.

SALGIN BAŞLADI

İBB; henüz Türkiye'de ilk corona virüsü vakası açıklanmadan mart ayı başından itibaren tedbir almaya başladı. Yetki alanında bulunan kültür merkezleri, ana hizmet binaları ve ibadethanelerin de aralarında bulunduğu toplam 700 bin metrekarelik kapalı alanda corona virüsüne karşı özel dezenfekte çalışması yapmak üzere mobil hijyen filosu kurdu. Toplu taşıma araçları, hastaneler, kamu binaları, meydanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgınına karşı mücadele eden tüm sağlık çalışanları için İSPARK'ın ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Salgın önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz 2 bin 800 otel odası tahsis edildi.

Vatandaşların su ve doğalgazlarının borçları nedeniyle kesilmesi işlemi askıya alındı.

BAĞIŞ KAMPANYASI ENGELLENDİ

İBB’nin salgın önlemleri kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile yasaklandı. Bağış kampanyası kapsamasında açılan hesaplar donduruldu. 900 bin liralık bağış parası Vakıfbank tarafından bloke edildi.

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açıldı. Bağış hesabını donduran kamu bankası hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, İBB tarafından başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da soruşturma başlattı. 1,5 gün süren kampanyada 6 milyon 529 bin TL toplandı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI

Pandemi sürecinde zor günler geçiren İstanbullular için “askıda fatura” uygulaması başlatıldı. Kampanyada yaklaşık 24 milyon liralık su ve doğalgaz faturası hayırseverler tarafından ödendi.

İBB salgın boyunca 525 bin 893 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıttı. 35 bin 743 aileye de 35 bin 743 alıveriş destek kartı verildi. İBB'ye 1 milyon 65 bin kişi sosyal yardım için başvuruda bulundu.

BORÇLANMA TALEBİ TIRPANLANINCA TASARUF TEDBİRLERİ ALINDI

İBB Başkanlığı'nın salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek için meclisten talep ettiği 4.3 milyar TL'lik borçlanma yetkisine AKP'den tırpan geldi. Çoğunluğu elinde bulunduran AKP oylarıyla İBB'ye 648 TL'lik borçlanma yetkisi verildi.

Bunun üzerine ek tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Tüm İBB birimlerine yazı gönderilerek gelecek 8 ay içinde en az yüzde 35 tasarruf etmesi, zorunlu haller dışında yeni ihaleye çıkılmaması istendi. Bu kapsamda aciliyeti olmayan ihaleler iptal edilmeye başlandı.

İBB önünde yaklaşık 7 ay süren işçi eylemi, 20 Mart'ta Hak-İş'e bağlı sendikalarla imzalanan protokol uyarınca sona erdi.

LİMON KUMPASI

Mersinli üreticinin dalda kalan 100 ton limonunu İstanbul'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak için alan İBB tarafından satın alındı. Ancak bu olay bir kurgu haber yüzünden uzun süre tartışıldı.

İmamoğlu aleyhinde “yandaşa kıyak” iddiası ile yapılmak istenen “kurgu haberin” görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yargı süreci başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR HASTANESİ YOL POLEMİĞİ

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevre bağlantı yolları inşaatı uzun süre tartışıldı. İBB'nin yolu yapmadığı iddia edildi. İmamoğlu, hastaneye ulaşan yolun inşaatının, kendileri göreve gelmeden tam 1 yıl önce durdurulduğunu açıklayarak yarım kalan yol çalışmasına şu an kaynak yetersizliği nedeniyle başlanamadığını bakanlığın devreye girmesi için aylardır görüşme yaptıklarını anlattı. Tartışmalar arasında yolun yapımı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından üstlenildi. İmamoğlu da “olması gereken buydu” diyerek bakanlığa teşekkür etti.

MASKE DAĞITILDI

Toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda ilk etapta 100 bin maskenin dağıtımı yapıldı. İBB, Halk Süt projesiyle ihtiyaç sahibi 115 bin çocuğa süt dağıtmaya başladı. Sütler, Silivri ve Çatalcalı çiftçiden alınıyor.

TARİHİ ÇEŞMELERDEN SU AKIYOR

Yaklaşık 30 yıldır suyu akmayan Sultanahmet'teki tarihi 3. Ahmet Çeşmesi'nden su akmaya başladı. 23'ü restorasyonda olan kentin farklı noktalarındaki toplam 55 tarihi çeşme daha suya kavuşacak.

Yapımı hızlandırılan Avrupa Yakası'nın önemli raylı sistemlerinden İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine 20 Mayıs günü başlandı.

Adanalı çiftçiden satın alınan 100 ton patates ve soğan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemlerini sürdürdü. Yoğun araç ve yay trafiğinden dolayı çalışılması güç güzergâhlarda oluşan bozulmalar düzeltildi, yollar rehabilite edildi.

RİVA DERESİ VE HALİÇ TARTIŞMASI

DSİ'nin sorumluluk alanında bulunan Riva Deresi'nde kirlilik nedeniyle İBB suçlandı. DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB arasında yaşanan polemikte İmamoğlu, derenin ıslahından sorumlu olan DSİ'nin görevini yerine getirmemesinden dolayı bölgedeki kirlenmenin her geçen gün arttığına işaret ederek “Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım” çıkışı yaptı.

Haliç'in mevsimsel olarak yaşanan alg patlaması nedeniyle rengi değişince kirlilik tartışması çıktı. Haliç'in rengi birkaç gün içinde normale döndü. Aynı durum Elmalı Baraj Gölü'nde de yaşandı. İSKİ değişiminin nedeninin kirlilik değil algler olduğunu açıkladı.

YENİ 5 BİN TAKSİ PLAKASI

İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi kazandırmak üzere harekete geçildi. Deniz taksinin de tekrar kullanılmaya başlanması ve 8 ayda, 50 deniz taksinin hizmete alınması planlanıyor.