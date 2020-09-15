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Ekrem İmamoğlu’ndan Cavit Çağlar’a OLAY TV esprisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir nikah töreninde, ortağı olduğu iddia edilen OLAY TV'nin sahibi Cavit Çağlar'la karşılaştı. İmamoğlu, ünlü iş adamına hitaben "Ortak olduğumuzu söylüyorlar. Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak, daha ne isterim" dedi. Çağlar ise kahkaha atarak karşılık verdi.

12:53 -
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Live News Data adlı Twitter hesabından paylaşılan videoya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in yeğeninin nikahını kıymak için bulunduğu törende iş adamı Cavit Çağlar’la karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu, Olay TV'ye Cavit Çağlar ile birlikte ortak olduğu iddialarını hatırlatarak, “Ortak olduğumuzu söylüyorlar. Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak, daha ne isterim” dedi. OLAY TV’nin sahibi Çağlar, İmamoğlu'nun bu esprisine kahkaha atarak karşılık verdi.

“YÜZDE 100’Ü BENİM”

Cavit Çağlar geçen hafta yaptığı açıklamada “Olay TV'nin yüzde 100’ü benim. Bursa'dan İstanbul'a taşıdım çünkü medyanın merkezi İstanbul. Türkiye çapında bir iş yapacaksak İstanbul'da olmak lazım” demişti.

Cavit Çağlar istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Twitter
Son güncelleme: 12:56 15.09.2020
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