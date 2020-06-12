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Ekrem İmamoğlu’ndan önemli açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

10:19 -
Haberler Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

* İstanbul çok önemli bir kent. Yakında 1 yılımız dolacak. 25 yıllık süreçten sonra ancak fotoğraf çekerseniz. 3 ayda pandemiye odaklıyız. Belediyeciliği bir kenara koyup ihtiyaçlara, sosyal yardımlara odaklandık. 9 aylık belediyeciliğimizde iş ürettik. Büyük bir anlayış değişimine kavuştu İstanbul. Şeffaf bir İstanbul olacak dedik. Her gün İBB konuşuluyor. İstanbul’la ilgili bu kadar bilginiz var mıydı?

* Şeffaflık, adalet var. İstanbul Türkiye’nin motor gücü. Her kuruşun hesabını vereceğiz dedik. Her şeyimiz toplumun önünde. Devlet her gün bizi denetliyor.

* Ciddi bir akıl tutulması var. Hedef hizmet etmek. Engelleme, işe mani olma kredi onaylamama var. Ne ben ne Mansur bey buna sığınacak değiliz. Altyapı konularında çare üretiyoruz, finansman buluyoruz, bulacağız.

canlı FOX TV istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye
Son güncelleme: 10:32 12.06.2020
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