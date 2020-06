Ekrem İmamoğlu’ndan önemli açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

* İstanbul çok önemli bir kent. Yakında 1 yılımız dolacak. 25 yıllık süreçten sonra ancak fotoğraf çekerseniz. 3 ayda pandemiye odaklıyız. Belediyeciliği bir kenara koyup ihtiyaçlara, sosyal yardımlara odaklandık. 9 aylık belediyeciliğimizde iş ürettik. Büyük bir anlayış değişimine kavuştu İstanbul. Şeffaf bir İstanbul olacak dedik. Her gün İBB konuşuluyor. İstanbul’la ilgili bu kadar bilginiz var mıydı?

* Şeffaflık, adalet var. İstanbul Türkiye’nin motor gücü. Her kuruşun hesabını vereceğiz dedik. Her şeyimiz toplumun önünde. Devlet her gün bizi denetliyor.

* Ciddi bir akıl tutulması var. Hedef hizmet etmek. Engelleme, işe mani olma kredi onaylamama var. Ne ben ne Mansur bey buna sığınacak değiliz. Altyapı konularında çare üretiyoruz, finansman buluyoruz, bulacağız.