Büyükşehir belediye başkanlarından Rahşan Ecevit mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet diledi.

İmamoğlu, şunları belirtti:

* Rahşan Ecevit…

* Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı.

* Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim.

“MEKANIN CENNET, RUHUN ŞAD OLSUN”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk siyasetine damga vuran eski Başbakan, CHP ve DSP'nin Genel Başkanlığını yapmış Karaoğlan Bülent Ecevit'in kıymetli eşi, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Mekanın cennet, ruhun şad olsun Rahşan Ecevit…” ifadelerini kullandı.