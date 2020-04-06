Ekrem İmamoğlu’ndan sosyal yardım açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla İstanbul’da corona karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ortak bir mücadele vermeye devam ediyoruz. Türkiye’de vefat sayısı 574’e ulaştı. Dünyadaki örneklerini de izlediğimizde bu tür süreçlerin yükseliş süreçleri olduğunu görebiliyoruz. Sorumluluğumuzun en üst düzeyde olduğu günleri yaşamaktayız.

*Sağlıkçı dostlarımıza yürekten minnet duyuyoruz. Bu şekilde çalışırken hayatını kaybedenler var. Hepsi birer görev şehidi.

*Toplumun yüzde 64’ünün sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz sanki bu tecrit kendimize uygulanıyormuşçasına evden çıkmamamız gerekiyor. Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak.

*Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik.

*Kabataş-Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1’e inmişti. Yüzde 5’e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı, saat 21’den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.

*100 bine yakın maskeyi kullanım için duraklarda hazır tutuyoruz.

*Tüm maske stoğumuzu halka dağıtıyoruz.