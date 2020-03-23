El Bab’da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

El Bab ilçesinde Al Farabi Hastanesi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır üç kişi yaralandı. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği öğrenildi. (İHA)