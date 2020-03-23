El Bab’da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

El Bab ilçesinde Al Farabi Hastanesi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır üç kişi yaralandı. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği öğrenildi. (İHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/el-babda-bombali-saldiri-1-olu-3-yarali-5696317","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/el-babda-bombali-saldiri-1-olu-3-yarali-5696317","pageType":"yazi","pageIdentifier":5696317,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"El Bab&#8217;da bombalu0131 saldu0131ru0131: 1 u00f6lu00fc, 3 yaralu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5696317,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/el-babda-bombali-saldiri-1-olu-3-yarali-5696317/","headline":"El Bab&#8217;da bombalu0131 saldu0131ru0131: 1 u00f6lu00fc, 3 yaralu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["bomba","bombal\\u0131 sald\\u0131r\\u0131","Halep","PKK","sald\\u0131r\\u0131","Suriye","Ter\\u00f6r","ter\\u00f6r \\u00f6rg\\u00fct\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/23/iecrop/el-bab-iha_16_9_1584944129.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":"2020-03-23 09:15:33","datePublished":"2020-03-23 09:15:33","dateModified":"2020-03-23 09:15:33","info":"{"seo_news":"false"}"});