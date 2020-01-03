El freni çekilmeyen tanker faciaya yol açıyordu

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt dolu tanker, park edildikten bir süre sonra, el freni çekilmeyince hareket etti.

Kontrolden çıkan tanker istasyonun bahçesinden yola düştü. Ön tarafı duvara çıkıp kalan ve hasar gören tankerden akaryakıt sızınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir ilk öğretim okuluna bir kaç metre mesafede duran tankerin alev almaması olası bir facianın önüne geçti.

İtfaiye ekipleri, sokak girişini kapatarak patlama ve sızma riskine karşı itfaiye hortumlarıyla hazır bekledi. Çevre güvenliğini alan görevliler, tankeri asılı kaldığı rampadan çekici ile çıkarttı.

(DHA)