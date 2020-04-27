El Salvador nerede? İşte El Salvador’un yeri ve haritası…

Volkanik dağları ve doğal güzelliklerinin olmasına rağmen suç unsurları ile ün yapan El Salvador, en tehlikeli ülkelerden biri olarak görülüyor. 2019 yılında suç oranlarına göre en tehlikeli 9. ülke olarak gösterildi. Ancak son yıllarda bir çekim merkezi haline gelen El Salvador’da turist sayısı gün geçtikçe artıyor. İşte El Salvador hakkında bilgiler…

EL SALVADOR NEREDE?

EL SALVADOR HAKKINDA BİLGİ

El Salvador, Orta Amerika’da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke, batıda Guatemala’ya, kuzey ve doğuda Honduras’a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur.

El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir (özellikle başkent, San Salvador) ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir. Resmi adı El Salvador Cumhuriyeti’dir (İspanyolca: República de El Salvador, IPA: [re’puβlika ðe el salβa’ðor]). Ülke İsa peygambere atfen “Kurtarıcı” anlamına gelen İspanyolca karşılığından gelmektedir ve toprakları İspanyol himayesi öncesinde Cuscatlán diye adlandırılmıştır.

Nüfusun etnik dağılımı: melez %90, Amerika yerlileri %1, beyaz ırk %9 olup halkın çoğunluğu Katoliktir (%86). 20 bin civarında Müslüman halk bulunur.

Ülkede İspanyolca, Nahua (Amerika yerlileri arasında yaygındır) dilleri konuşulur. Ülkenin okur yazar oranı %80.2 dir.