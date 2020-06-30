Elazığ Barosu: Barolardan görüş alınmadan yapılan düzenleme kabul edilemez

Bir grup avukat ile Elazığ Adliyesi’nde basın açıklaması yapan Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, AKP tarafından hazırlanan baroların yapısı ile seçim sistemindeki değişiklik öngören yasa teklifini eleştirdi.

“AVUKATLAR ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ”

Baroların seçim usulünün değiştirilmesine yönelik tasarının avukatlardan ve barolardan görüş alınmadan, sivil toplum kuruluşlarının, platformların inisiyatifine bırakılarak düzenlenmesi kabul edilemez olduğunu belirten Yentür, şunları söyledi:

* Avukatlar olarak; hukuk devleti ilkesine, demokrasiye, temel insan hak ve hürriyetlerine ve en önemlisi bağımsız yargıya olan inancımız sonsuzdur. Bu inanç ve gaye ile de çalışma ve çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz.

* Diğer taraftan, avukatlar ve barolar kamunun vicdanıdırlar. Bu özelliklerinden dolayı avukatlar, kamu adına belli bir tavrı temsil etme, ifade etme ve biçimlendirme yetkisine sahip kişiler olmak zorundadırlar.

* Buradan hareketle bizlerin üstlendiği bu onurlu görev nedeniyle, yargı faaliyeti bir bütün olarak değerlendirilmeli, Avukatlar yargının diğer unsurlarının yanında siyasi iktidarlar tarafından da ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı ve hak ettiği saygınlığı görmelidirler.

* Tüm bu izah edilenler karşısında TBMM'ye sunulan baroların seçim usulünün değiştirilmesine yönelik tasarının avukatlardan ve de avukatların temsilcisi konumundaki barolardan görüş alınmadan, sivil toplum kuruluşlarının, platformların inisiyatifine bırakılarak düzenlenmesi kabul edilemez” diye konuştu.

“LİYAKATI ORTADAN KALDIRACAKTIR”

Çoklu baro düzenlemesiyle mesleki denetim ve disiplin mekanizması devre dışı kalacağına dikkat çeken Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Meslek kuralları, mesleki liyakat ortadan kalkacaktır. Baroların eğitim, etkinlik vs. mesleğe hizmet edecek argümanları, staj, ruhsat, özlük, CMK, adli yardımdan kaynaklı müdafi, vekil görevlendirme, vb. gibi idari işlerdeki yetki başka birim ya da kurumlar tarafından yönetileceğinden avukatlık mesleğinin saygınlığına zarar verecektir.

* Ayrıca üye olma zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının doğal sonucu olarak üye avukattan baro keseneği de (aidat) alınamayacağından ekonomik anlamda barolar da zora girecek ve ekonomik güç birlikteliği adına tıpkı bölge müdürlükleri gibi bölge barolarının oluşumlarına zemin hazırlayacaktır.

* Dün olduğu gibi bugünde çoklu baroya karşı olduğumuzu buradan bir kez daha bildirmek isteriz. Yargının kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olan avukatlar ve barolar, siyasetçilerin de baro yöneticilerinin de siyasi-ideolojik malzemesi olmamalıdır,olmayacaktır.

* Bu sebeplerle Avukatlık Kanunu’nda yapılacak değişiklik tasarısına, çoklu baro ve buna ilişkin seçim sistemi değişikliğine itiraz ettiğimizi ve de itiraz etmeye devam edeceğimizi tüm meslektaşlarımızın ve de tüm halkımızın bilmelerini istiyoruz.