Elazığ Belediyesi kira alacaklarını 3 ay erteledi

Elazığ Belediyesi corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşa destek olmak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait dükkan, iş yeri ve benzeri taşınmazlarda, kira alacaklarını 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle erteledi.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

* Şehrimizde Korona virüs salgınıyla mücadelede aldığımız tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz toplu ulaşım, toplu kullanım alanları ile kurum ve kuruluşlarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

* Corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşımıza destek sağlamak amacıyla aldığımız karar doğrultusunda, belediyemize ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemeleri 1 Nisan itibariyle 3 ay süre ile ertelenmiştir.