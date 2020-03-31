Elazığ Belediyesi kira alacaklarını 3 ay erteledi

Elazığ Belediyesi corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşa destek olmak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait dükkan, iş yeri ve benzeri taşınmazlarda, kira alacaklarını 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle erteledi.
BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
* Şehrimizde Korona virüs salgınıyla mücadelede aldığımız tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz toplu ulaşım, toplu kullanım alanları ile kurum ve kuruluşlarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
* Corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşımıza destek sağlamak amacıyla aldığımız karar doğrultusunda, belediyemize ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemeleri 1 Nisan itibariyle 3 ay süre ile ertelenmiştir.