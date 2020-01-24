Elazığ depremi sonrası uzmanlardan uyarılar: Artçı çok daha büyük olabilir

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremler sonrası deprem uzmanları açıklamalarda bulundu.

PROFESÖR TÜYSÜZ: BEKLENEN BİR DEPREMDİ

Prof. Okan Tüysüz, depremin 6.8 veya 6.9 büyüklüğünde olduğunu belirterek bunun büyük bir deprem olduğunu söyledi.

Depremin yaşandığı yerle ilgili, “Burada beklenen bir depremdi. 1900'lü yılların başından beri yapılan çalışmalarda, deprem olur diye bir tespit var. Maalesef alınması gereken tedbirler alınmamış” diyerek, büyük ölçekli bir deprem yaşandığını ifade etti.

“HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ”

6.8'lik bir depremin 5.8 yada 6 büyüklüğünde bir artçı deprem üretebileceğini ifade eden Tüysüz, hava soğuk olsa dahi hasarlı binalar, yıkılabilecek binalara girilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hasar ve ölü sayısının artabileceğini söyleyen Okan Tüysüz, “Depremle yaşamaya alışmamız gerekirken, gerekenler yapılmamış” dedi.

“ARTÇI ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİR”

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu da şunları söyledi:

* Meydana gelen deprem, 6.8 büyüklüğünde Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bir deprem.

* Manisa yakınlarındaki depreme benziyor.

* Yatay bir hareketle, sol yönlü bir fay çünkü. Bu depremde hasar ve can kaybı daha da artacaktır.

* Tabi ki yarın belli olur. Boşlukların ne zaman dolacağı belli olmaz, muhakkak arazide kırık da yaratmıştır.

* Artçıların büyük olması normaldir. Artçı çok daha büyük olabilir.

* İnsanların evlere girecek hali yoktur elbette büyük korku yaşadıkları için.

* Büyük bir sarsıntı meydana geldi. Eve girmemek gerektiği görüşündeyim ancak hava çok soğuk nasıl olacak bilmiyorum.

“OLABİLECEK EN BÜYÜK DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

* Deprem 5 metre derin M6,8 olarak bir deprem gölü olan Sivrice’de olmuştur.

* Bu depremin artçıları M5 ile M6 arasında olacaktır.

* Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kahramanmaraş illerinde yaşayanlar bu akşam evlerine girmesinler.

* Bu bölgede kırık kolundaki kırık parçaları 20 ile 30 km dolayında olduğundan, olabilecek en büyük deprem büyüklüğü olmuştur.

* Bundan daha büyük bir depremin olması benim için şaşırtıcı olur.

* Depremin yaklaşık süresi 25 ile 30 saniye, derinliği de sığ 5 km olduğundan çok etkili olmuştur.

* Yıkım gücü 100 km çaplı alanda VIII ile IX olması beklenmektedir.