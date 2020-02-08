Elazığ depremin en net izleri

Elazığ Sivrice’de 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saha gözlem raporu hazırlamak için bölgede inceleme yapan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ender rastlanan bir olaya tanıklık etti.

DEPREMİN İZLERİ SU ÜZERİNDE

Üç akademisyen depremin merkez üssüne yakın olan Karakaya Baraj Gölü çevresinde incelemelerini sürdürürken Fırat nehri üzerinde su yüzeyinde bir anda kabarcıklar halinde bir çizgi oluştu. Fay hattını takip eden su üzerinde rahatlık gözlemlenen izler MTA Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri de şaşırttı.

O anlar ekipte yer alan Akın Kürçer tarafından cep telefonuyla kayda alındı. MTA’nın internet sitesinde yayınlanan görüntüde Kürçer, kaydettiği ilginç anlarla ilgili şunları söyledi:

ENTERESAN VE GÜZEL BİR GÖZLEM OLDU

Deprem Ilıncak Köyünün Fırat nehrine bakan sahilinde MTA ekibi olarak incelemeler yapıyoruz. Nehrin güney tarafında Doğanyol (Malatya’nın İlçesi) var. Hemen burada fayın Fırat nehri içerisindeki kısmında suyun içerisinde muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak muazzam bir çizgisellik oluştu. Ve bu görüntü burada inceleme yaparken şu anda oluştu. Çok enteresan ve güzel bir gözlem oldu.

