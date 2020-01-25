Elazığ depreminde enkazdan çıkanlar anlattı: Öleceğimizi düşündüm

Halaylı sokakta bulunan dört katlı Dilek Apartmanı’nda üçüncü katta yaşayan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker ve ikinci kattaki Zülküf ile Nurdan Aydın çifti enkaz altında kaldı.

Ekiplerin aralıksız çalışması sonrası kurtarılan depremzedelerden Mehmet Şeker, 6 arkadaş deprem anında çizim yaptıklarını ifade ederken, “Herkes birbirine baktı ne yapacağız diye. Kirişin altına gireyim derken sırtıma kolon düştü. Yüz üstü düştüm, hareket edemedim. Diğer arkadaşım ise hareket ediyor ama konuşamıyordu. Kolon göğsüne düşmüş. Cebinden telefonu çıkardı, aradı ama kimse açmadı. Öleceğimizi düşündüm. Bayılıyorum, ayılıyorum halen aynı yerdeyiz. Sonra polis bağırdı sesimi duyan var mı diye. Son gücüm ile bağırdım. Üzerimdeki kolonu halı ile kaldırdılar” dedi.



‘BUZDOLABIYLA SESİMİZİ DUYURDUK’

Eşi ile birlikte çay içtikleri anda deprem olduğunu anlatan Nurdan Aydın, “Salonda oturuyorduk, çıkmaya çalıştık ama deprem ona bile fırsat vermedi. Eşim ile birbirimize sarıldık, o anda her şey üzerimize yıkıldı. Bizi kolonların altından kurtaran doğal gaz borusu ve buzdolabıydı. Buzdolabının demirine vurarak ses çıkarıp yerimizi belli ettik” diye konuştu.

Sarsıntının durmasını beklediklerini belirten Zülküf Aydın ise, “Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. İkinci sarsıntıda çok daha fazla sıkıştık” ifadelerini kullandı. (İHA)