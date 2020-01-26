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Elazığ depreminde yana çöken bina yine sallandı!

Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nde yana çöken sol blok bir kez daha sallandı. Çalışmalara ara verip enkazdan çıkan ekipler, bir süre sonra devam etti.

19:12 -
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Elazığ depreminde yana çöken bina yine sallandı!

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, merkezdeki Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Sitesi’nde enkazının altında kalan 2 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, sitenin yana çöken sol bloğu yine sallandı. Bloğa yerleştirilen hareket sensörünün uyarı vermesi üzerine ekipler, sallanan ve yıkılmak üzere olan yapıdan çıktı. Bir süre ara verilen çalışmalara, daha sonra devam edildi.

Dilek Sitesi’nde oturanların, enkazın altında kalan birtakım eşyaları da ekipler tarafından çıkarılıp, kamyonete yüklenerek götürüldü. (DHA)

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