Elazığ depreminde yana çöken bina yine sallandı!

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, merkezdeki Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Sitesi’nde enkazının altında kalan 2 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, sitenin yana çöken sol bloğu yine sallandı. Bloğa yerleştirilen hareket sensörünün uyarı vermesi üzerine ekipler, sallanan ve yıkılmak üzere olan yapıdan çıktı. Bir süre ara verilen çalışmalara, daha sonra devam edildi.

Dilek Sitesi’nde oturanların, enkazın altında kalan birtakım eşyaları da ekipler tarafından çıkarılıp, kamyonete yüklenerek götürüldü. (DHA)

İLGİLİ HABER Prof. Görür'ün deprem olabilir dediği ilçeye yüksek katlı binalar yapıyorlar