Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ Depremi’nden bugüne 717 artçı deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından 24 Ocak Elazığ Depremi'nden bugüne kadar Elazığ'da 717 adet artçı depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin 24 adeti 4.0-4.9 arasında olduğunu kaydeden Özener, 5.1 büyüklüğünde de bir adet deprem olduğunu açıkladı.

Sözcü İstanbul
17:20 -
Haberler Gündem
Elazığ Depremi’nden bugüne 717 artçı deprem meydana geldi

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye, unuttuğumuz bir gerçeği yeniden hatırladı. Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar Elazığ’a ulaşırken, herkesin aklında depreme hazır olup olmadığımız sorusu geldi. Deprem uzmanları vatandaşları art arda uyarırken, yetkililerden de deprem sorununa acilen çözüm bulmasını istedi.

“24 ADET DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’de sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice(Elazığ) Depremi’nin bugün saat 09:00 itibariyle büyüklükleri 1.2 ile 5,1 arasında 717 artçı depremi kaydedilmiştir.4,0 ile 4,9 arasında 24 adet, 5,1 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmiştir.”

İLGİLİ HABERAFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklamaAFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama
Adıyaman Boğaziçi Üniversitesi Cuma deprem Diyarbakır Elazığ Kahramanmaraş Malatya sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 17:22 29.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more