Elazığ Depremi’nden bugüne 717 artçı deprem meydana geldi

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye, unuttuğumuz bir gerçeği yeniden hatırladı. Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar Elazığ’a ulaşırken, herkesin aklında depreme hazır olup olmadığımız sorusu geldi. Deprem uzmanları vatandaşları art arda uyarırken, yetkililerden de deprem sorununa acilen çözüm bulmasını istedi.

“24 ADET DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’de sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice(Elazığ) Depremi’nin bugün saat 09:00 itibariyle büyüklükleri 1.2 ile 5,1 arasında 717 artçı depremi kaydedilmiştir.4,0 ile 4,9 arasında 24 adet, 5,1 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmiştir.”