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Elazığ depremiyle ilgili gerçek dışı paylaşım yapanlara gözaltı!

Gaziantep'te Elazığ depremiyle ilgili sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

18:42 -
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Elazığ depremiyle ilgili gerçek dışı paylaşım yapanlara gözaltı!

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.

RTÜK’TEN HABERLERE İNCELEME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

* Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınları incelemeye alındı.

* Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar kurula sunuldu. İHA-DHA

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