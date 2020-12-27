Elazığ Valisi: Deprem sonrası sokağa çıkma kısıtlaması esnetilebilir

AFAD, saat 09.37’de Elazığ merkezde yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açıklama yaptı.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ESNETİLEBİLİR”

Deprem sonrasında AFAD, ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilebileceğini belirtti.

Vali Yırık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “24 Ocak'ta daha büyük bir deprem yaşamış Elazığlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem sonrası AFAD, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ve emniyet güçleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bize ve ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum yok. Saha çalışması devam ediyor yaklaşık olarak yüzde 85 oranında saha taramaları tamamlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ için esnetilebilir. Vatandaşlar rahat bir şekilde güvenli hissettikleri yerde olabilir, köylere gitmek isteyen vatandaşlar rahatça hareket edebilirler.''

“ELAZIĞ'DAKİ ESKİ YAPI STOKLARIMIZI 3'TE 1 ORANINDA YENİLEDİK”

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları ise, “Dün bir deprem yaşamıştık bugün yine bir deprem yaşadık vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hızlı bir şekilde AFAD İl Müdürlüğünde kriz masası oluşturarak süreci yakinen takip ediyoruz. Bütün ekipler sahada, şuana kadar olumsuzluk ile ilgili bir bilgi yok sadece panik esnasında oluşan bazı sıkıntılar var bizler artık deprem için tecrübe kazandık.

Merkez mahallelerde ki muhtarlar ile iletişim halindeyiz bir olumsuzluk almadık. Deprem anında yıkımlar eski yapılarda meydana geliyor. Elazığ'da eski yapı stoklarımızı 3'te 1 oranında yeniledik ve tüm çalışmalar bu yönde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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