Elazığ Valisi Yırık, basın mensuplarıyla buluştu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Elazığ Valiliği görevine atanan Erkaya Yırık, yerel ve ulusal medyanın temsilcileriyle tanıştı.

“İDARE, BASIN MENSUPLARI OLMADAN İŞTEN KEYİF ALMAZ”

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen tanışma toplantısında konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Yönetim insanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve kanunda belirtilen görevleri ifa etmek için yapılan bir görevdir. Valilik, bu anlamda bunları icra edecektir. Yönetimin vatandaşlarla ilgili bu hizmetleri yaparken, insanlarımızın yapılanlardan haberdar olması için sizlere ihtiyaçları vardır. İdare, basın mensupları olmadan yapılmaz, basın mensupları da idare olmadan işten keyif almaz. Dolayısıyla hep beraber müşterek ve senkronize bir şekilde Elazığımıza hizmet etmeye çalışacağız. Erken dönemde buluşmamızın gayesi şudur ki; yeni bir göreve başlamamız hasebiyle daha önce görüşmediğimiz ve konuşmadığımız arkadaşlarımız belki vardır. Çoğu arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk, bir araya geldik ve yazılarınızı takip ettik. Ama görüşmediğimiz, konuşmadığımız ve bir arada olmadığımız arkadaşlarımız vardı. Bu eksikliği gidermek ve sizlerle hafta sonunun bu güzel gününde, gençlerimizin YKS Sınavı'nın olduğu günde, onlara da ayrıca başarılar diliyorum. Allah gönüllerinde yatan güzel okulları ve meslekleri nasip etsin inşallah. Böyle bir günde de sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİMİZ İYİLİKLERİ ÇOĞALTMAK, VARSA OLUMSUZLUKLARI AZALTMAKTIR”

Medyanın şehrin daha iyi noktalara gelmesi noktasında etkili bir görevi olduğunu dile getiren Yırık, ”Elazığ’ımızın bu kadar ilgili, yöneticisine yakın, milletini ve vatandaşlarımızı seven basın mensubu anlayışınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Bu bir açıdan işimizin kolaylığını gösteriyor, bir açıdan da vatandaşlarımıza yapılması gereken hizmetlerin de daha mamur ve daha güzel olmasını bizlere öğütlüyor. ‘İyiliği arttırmak, kötülüğü azaltmak' bu bizim dinimizin şiarlarından birisidir. Onun için buradaki görevimiz hep beraber iyilikleri çoğaltmak varsa olumsuzlukları azaltmak olacaktır. Bu bağlamda sizlerin de, yönetici olarak bizlere ve dolayısıyla vatandaşlarımıza katkılar sunacağını düşünüyorum. İdarecinin tabi ki yöneticilik mesleğini yalnız yapması mümkün değildir. Sizlerin de katkısı ve desteğiyle, el birliğiyle vatandaşlarımızın mutlu olacağı ve hepimizin hayırla yad edileceği bir hizmet bırakabilmek, kuşkusuz başta benim olmak üzere hepimizin kazancına olacaktır. 18 Haziran tarihi itibariyle başlamış bulunan yeni görevimizin şahsım, Elazığ halkı, milletimiz, devletimiz ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geldiğiniz için, bizimle burada, bu sohbette eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

