Elazığ ve Malatya’daki deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem konutlarıyla ilgili şunları söyledi;

* Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik.

* Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir.

* 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir.

YIL SONUNA KADAR 8 BİN KONUT

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yapılan toplam 17 bin 800 konutun 8 binini yıl sonuna kadar teslim etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edilmesi bekleniyor.