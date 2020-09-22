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Elazığ ve Malatya’daki deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’daki deprem sonrasında hem Elazığ’da hem de Malatya’da birçok ev yıkılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yapılan konutların ücretini açıkladı ve kısa zamanda teslimatın yapılacağını duyurdu.

11:51 -
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Elazığ ve Malatya’daki deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem konutlarıyla ilgili şunları söyledi;

* Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik.

* Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir.

* 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir.

YIL SONUNA KADAR 8 BİN KONUT

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yapılan toplam 17 bin 800 konutun 8 binini yıl sonuna kadar teslim etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edilmesi bekleniyor.

AKP Cumhurbaşkanı deprem Elazığ Malatya Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
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