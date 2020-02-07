Elazığ’da 10 bin öğrenci başka okullara nakledildi!

Sivrice merkezli Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı okullarla ilgili Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, ”Elazığ genelindeki 27 ağır ve orta hasarlı okulumuzun tüm öğrencileri, bu okullarımıza en yakın olan okullarımızla ilişkilendirilmiş olup, bugün itibari ile hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu çocuklarımız yeni okul binalarında eğitim öğretime devam edebileceklerdir” denildi.

HASAR TESPİTİ İÇİN ACİL KOMİSYON OLUŞTURULDU

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Hasar Tespit komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ genelinde (ilçelerimiz dâhil) 27’si okul binası 7’si kurum binası olmak üzere toplam 34 okul/kurumumuzda ağır ve orta hasar oluştuğu tespit edilmiş, hasarlı binalarımız boşaltılmaya başlanmıştır.

*Ağır hasarlı okullarımızdan Elazığ Ortaokulu’nun yıkımı gerçekleştirilmiş, diğer okullarımız için de teknik heyetlerimizin vereceği rapor doğrultusunda yıkım veya güçlendirme seçenekleri değerlendirilecektir.

ÖĞRENCİLER EN YAKIN YERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Nakillerin gerçekleştiği okullarda ‘Tam Gün Eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına’ geçildiğinin belirtildiği açıklamada; “İl Merkezinde boşaltılan 16 okulumuzdaki 8 bin 576 öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 11 okulumuzdaki bin 664 öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 240 öğrencimiz bugün itibari ile en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir” denildi.

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE BOŞALTILAN OKULLARIN NAKLEDİLDİĞİ OKULLAR

1.Uzuntarla İlkokulu/Ortaokulu – Şahinkaya İlkokulu/Ortaokulu

2. Elazığ Ortaokulu – Cemal Gürsel İlkokulu

3. Mustafa Kemal Ortaokulu – Yücel İlkokulu

4. Esentepe İlkokulu – Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu

5. Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi – Şehit Mehmet Öter Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

6. Elazığ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi – İstiklal Ortaokulu

İstiklal Ortaokulu – Şehit Sezer Aydemir İmam Hatip Ortaokulu

7. Elazığ Lisesi – Halk Eğitimi Merkezi Tuncay Küçüközer Özel Eğitim Okulu ek binası

8. Şehit Fevzi Gürsu Ortaokulu – Gönül İhsan Tangülü İlkokulu

9. 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elazığ Anadolu Lisesi

10. Aksaray İmam Hatip Ortaokulu – Balakgazi Ortaokulu

11. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu – Fatih Mehmet İlkokulu

12. Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu – Şeker İlkokulu

13. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Hıdır Sever Anadolu Lisesi

14. Yedigöze İlkokulu – Yedigöze Kız Kuran Kursu binası

BOŞALTILAN VE NAKİLLERİN YAPILDIĞI OKULLAR

1. Ağın Abdullah Lütfü İlkokulu – Ağın Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu

2. Ağın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü – Ağın İbrahim Uçkun Kaya Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyon binası,

3. Baskil Anadolu Lisesi – Baskil Vakıfbank Ortaokulu

4. Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Baskil Vakıfbank Ortaokulu

5. Baskil İmam Hatip Ortaokulu – Baskil İlkokulu

6. Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi – Baskil İlkokulu

7. Baskil Halk Eğitim Merkezi – Baskil Belediyesi eski hizmet binasına,

8. Karakoçan Başyurt İlkokulu – Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Mahir Özdemir İlkokulu

9. Karakoçan Başyurt Ortaokulu – Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Mahir Özdemir Ortaokulu

10. Keban Musa Coşkun Ortaokulu – Keban Fevzi Çakmak Ortaokulu

11. Palu Atatürk Ortaokulu – Palu Yavuz Selim İlkokulu

12. Palu Anadolu Lisesi – Palu İmam Hatip Ortaokulu

13. Palu İmam Hatip Ortaokulu – Palu İmam Hatip Lisesi