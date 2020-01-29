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Elazığ’da 11’kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de sağ kurtarıldığı iki binanın yıkılma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

09:58 -
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24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki 5'er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.

6.8’lik depremin yıkıma sebep olduğu Elazığ’da iki binanın yıkılma anı kameralara yansıdı. Foto: İHA

O iki binanın arasında bulunan bir başka apartmanın alt katındaki Selahattin Çetin'e ait işyerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını saniye saniye kaydetti.

O görüntülerde, caddeden geçen bir araç son anda geri vitese takarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu, yaşlı bir çiftin ise toz bulutları arasında kendini sokağa attığı yer aldı. Ayrıca iş yerindekilerin panikle kaçışları ve ne yapacaklarını bilememeleri görüntülere anbean yansıdı.

Depremle birlikte binalardan kendilerini dışarı atan insanların panikle kaçıştıkları görüldü. Foto: İHA

İki binanın yaklaşık 1'er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görünürken, o sırada ileri veya geri gitmeyip ortada kalan otomobildekiler ise olayı ucuz atlatması dikkat çekti. (İHA)

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Cuma deprem Elazığ
Son güncelleme: 10:24 29.01.2020
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