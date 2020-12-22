Elazığ’da 1,5 ton bozulmuş hurma yakalandı, sahibi yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı

Elazığ’da zabıtaya gece sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde bir dükkanın açık olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesindeki o dükkana baskın yaptı.

Yapılan baskında paket içerisinde piyasaya sürülmek üzere 1,5 ton bozulmuş ve küflenmiş hurma ele geçirildi. Hurmaların Van'da ikamet eden 58 yaşındaki İ.Y. tarafından İran’dan kaçak olarak getirildiği ve Elazığ'da satışa sunulacağı öğrenildi.

UYARILARA RAĞMEN YEDİ

Zabıta ekipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Denetim ve Numune birimine bildirdi. Olay yerine gelen uzman ekipler, analiz için numune aldı. İşlemlerin ardından İ.Y. hakkında tutanak tutup dükkanı mühürlendi. Bu sırada hakkında işlem yapılan İ.Y., zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen hurma yiyerek malların bozuk olmadığını inandırmaya çalıştı. (İHA)