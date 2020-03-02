Elazığ’da 239 bin dekar arazi sulamaya açılacak

Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ’da yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasından dolayı bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiğine dikkat çeken DSİ, sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde ciddi gelir artışları meydana geldiğini, yaşanan gelir artışının ise doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdığı belirtti.

“SON 17 YILDA 13 BARAJ İNŞA EDİLDİ”

Sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standartını yükselttiğini belirten DSİ, açıklamanın devamında, “Genel Müdürlüğümüz tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldı. Elazığ’da 13 baraj inşa edildi. 8 sulama tesisini tamamlanarak toplamda 66 bin 300 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 37 milyon TL zirai gelir artışı sağladı. 45 derenin ıslahını tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

“3 BARAJ İLE 1 GÖLETİN YAPIMI SÜRÜYOR”

Hamzabey Barajı”nın Elazığ’ın içme suyu meselesini kökünden çözeceği belirtilerek, “Barajın temelden yüksekliği 70 metredir. Baraj, Elazığ ili, Palu ve Kovancılar ilçeleri ile Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı, Mollakendi Beldeleri ve Şahinkaya, Sarıçubuk köylerinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacaktır. Baraj ile Demirci ve Kuşçu ovalarında 70 bin 920 dekar araziyi modern sulama sistemleriyle sulanacaktır. Diğer taraftan şu anda 3 baraj ile 1 göletin yapım çalışmaları devam etmektedir.” açıklaması yapıldı.

“239 BİN 470 DEKAR ARAZİ SULAMAYA AÇILACAKTIR”

İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle beraber 239 bin 470 dekar arazinin sulamaya açılacağını belirten DSİ, “İnşaatı devam eden ve 146 bin 560 dekar araziyi sulayacak Uluova Sulaması 1. kısım işinde de yüzde 12 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 7 adet taşkın koruma tesisi için çalışmalar devam ediyor. ” ifadelerini kullandı.