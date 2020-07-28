Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ’da 3.2’lik deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Sabah saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar yaşanan deprem sonrasında son depremleri araştırmaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi...

10:25 -
Haberler Gündem
Elazığ’da 3.2’lik deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, son depremler Aydın Germencik, İzmir Urla, Hakkari Çukurova, Van Tuşba ve Akdeniz ile Ege Denizi'nde meydana geldi. Son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz…

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

aydın deprem Elazığ Hakkâri izmir maden son depremler Urla Van
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more