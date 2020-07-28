Elazığ’da 3.2’lik deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, son depremler Aydın Germencik, İzmir Urla, Hakkari Çukurova, Van Tuşba ve Akdeniz ile Ege Denizi'nde meydana geldi. Son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz…

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER