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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Elazığ'da bu sabah saat 08.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

09:08 -
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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14’te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

deprem Elazığ
Son güncelleme: 09:41 17.03.2020
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