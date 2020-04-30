Elazığ’da 4.3 şiddetinde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:45’de Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ise; Elazığ'da meydana gelen depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER