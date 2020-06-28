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Elazığ’da 5 adres karantinaya alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde corona virüsü vakası görülmesi üzerine 5 adres karantinaya alındı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
21:17 -
Haberler Gündem
Elazığ’da 5 adres karantinaya alındı

Sarıcan beldesinde corona virüsü vakalarıyla ilgili Elazığ Valiliği açıklama yaparak 5 adreste geçici karantina uygulandığını ifade etti.

“FİLYASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI”

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,”İlimiz Karakoçan İlçesi Sarıcan Belde'sinde bir pozitif COVİD-19 vakası görülmesi üzerine tedbir amaçlı 5 adreste geçici karantina süreci başlatılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğü'müze bağlı Filyasyon Ekipleri tarafından sahada çalışma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

HDP’Lİ ESKİ BAŞKAN DA VİRÜSE YAKALANDI

Sarıcan Belde Belediyesi’nin eski başkanı HDP’li Bekir Polat’ın da corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Polat’ın bir sürece coronaya yakalanan TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

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