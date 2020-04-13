Elazığ’da 7 katlı bir apartman karantinaya alındı

Corona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 11 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde birer mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de birer köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı.

POLİS NÖBET TUTUYOR

Bugün ise merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Molla Bahri Bulvarı’nda bulunan yedi katlı apartmanda ikamet eden bir kişinin testi pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı. (İHA)