Elazığ’da kadınlara 8 Mart’ta ulaşım ücretsiz

Elazığ Belediyesi, Mart ayı belediye meclis toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ulaşımın ücretsiz olmasına oy birliğiyle karar verdi. Mecliste ayrıca vatandaşlardan 3 aylık su bedelinin alınmaması ve ağır hasar nedeniyle taşınan iş yerlerinden harç bedeli alınmaması da karara bağlandı.

Sözcü'ye konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları, Elazığ'ın menfaati noktasında alınacak her türlü kararı mecliste oy birliğiyle aldıklarını belirterek “Bundan sonra 4 yıl boyunca da Elazığ'ın menfaati noktasında yapılacak ne varsa hep birlikte el ele vererek bu kararları alacağız” dedi.