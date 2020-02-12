Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? İşte Elazığ’da okulların açılacağı tarih!

Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kentte deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan okulların açılmasının ertelendiği bildirildi. Peki Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? İşte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar...

17:39 -
Haberler Gündem
Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? İşte Elazığ’da okulların açılacağı tarih!

Elazığ’da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat’ta başlaması planlanan eğitim öğretimin yeni bir kararla 24 Şubat’a ertelendiği bildirildi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat’ta açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat’ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir” denildi.

İHA

İLGİLİ HABERElazığlı Depremzedeler: Bize yardım ulaşmıyorElazığlı Depremzedeler: Bize yardım ulaşmıyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more