Elazığ’da sudan sonra elektrik faturaları da ertelenecek

Elazığ Belediyesi, kentte 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlardan üç ay boyunca su faturası bedeli almayacağını açıklamıştı. Elazığlılara ikinci bir müjde daha geldi. Elektrik faturalarının ertelenmesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifi TBMM’den geçti. Haftaya gerçekleşecek olan Meclis toplantısında torba yasanın da geçmesiyle beraber, Elazığ’da yaşayanların elektrik fatura ödemeleri ertelenecek.

“MADDİ KAYBI VATANDAŞ ADINA CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDEYECEK”

Verilen kanun teklifinin içeriğiyle ilgili SÖZCÜ’ye konuşan AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şunları söyledi: Enerji dağıtım şirketleri elektrik faturalarını taksitlendirdiğinde ya da bir yıl boyunca fatura ücreti almadıklarında maddi kayıpları oluyor. Çünkü devletle imzaladıkları bir protokol var. X şirketi 12 aya kadar bir taksitlendirme yaparsa, Cumhurbaşkanlığı, burada oluşan maddi kayıpları vatandaş adına ödeyecek. Kanun teklifi tam olarak bunu kapsıyor.

“KAÇ TAKSİT OLACAĞINI BAKANLIKLA GÖRÜŞECEĞİZ”

Torba yasanın oylanması sonrasında Enerji Bakanlığı’yla görüşmelerin yapılacağını belirten Metin Bulut, “12 ay mı taksitlendirilir, 9 ay mı taksitlendirilir yoksa 6 ay mı taksitlendirilir onu bilmiyorum. Kanunun oylanması ve Resmi Gazetede yayınlanması sonrasında kaç taksite bölüneceğini Enerji Bakanlığı’yla oturup konuşacağız” diye konuştu.