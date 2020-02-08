Elazığ’da tepki çeken yardım dağıtımında gözaltı!

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında kamyonla gönderilen yardımlara vatandaşlar yoğun talep göstermişti.

Yardım kolilerinin dağıtılması sırasında yardım malzemelerinin kamyonetten vatandaşların üzerine atılması tepkiyle karşılanmıştı.

Elazığ Valiliği, olayla ilgili provokasyona sebep olduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Elazığ valiliği, tepkiyle karşılanan olayda bir kişinin gözaltına alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı;

* İlimizde meydana gelen depremin ardından 28.01.2020 tarihinde saat 17: 50 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cem Evi’ne 23 EU 946 plakalı kamyonet ile bir grup şahıs gelerek, cem evinde yardım malzemesi dağıtmak istediklerini söylemişlerdir.

* Söz konusu şahıslar tarafından getirilen yardımların, Cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine, şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cem evinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır.

* Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde bahse konu yardım dağıtımı yapanlardan PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A. D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.