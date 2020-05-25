Elazığ’da vakalar yeniden artış gösterdi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu’nun mart ayından bu yana almış olduğu tedbirler neticesinde, yaklaşık 20 gündür şehirde yeni bir vaka görülmedi. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen il dışından kaynaklı şehirde yeniden vakalar görülmeye başlanınca, Elazığ Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat bir açıklama yaptı.

“CORONA VİRÜSÜ POZİTİF 10 HASTAMIZ VAR”

Elazığ'ın yerel kanallarından Fırat TV'ye konuşan Sağlık İl Müdürü Cahit Polat şunları kaydetti:

* Biz yerelde Elazığ olarak, başta sayın valimizin önderliğinde gerçekten çok güzel bir noktayız. Süreç itibariyle her şey kontrolümüz altında. Sayın valimizin liderliğinde il dışında gelen vatandaşlarımız 14 gün karantinaya alınıyor.

* Filyasyon dediğimiz tarama tedbirlerini çok güzel yapmaktayız. Bu sayede bulunduğumuz bu noktaya kadar geldik. Çok başarılı iller arasına Elazığ girmeye hak kazandı.

* 15-20 gün boyunca Elazığ'da hiç vakamız çıkmadı. Son günlerde birkaç vakamız çıktı. O vakalarımız kontrol altına alındı. Tedavileri yapılıyor.

* Sosyal medyada dolaştığı gibi Elazığ'da 80-90 gibi bir vakamız kesinlikle yok. İlimizde şuanda toplam corona virüsü pozitif 10 hastamız var. 10 tane yatan hastamız var. Durumları iyi. Serviste tedavileri devam ediyor. Yoğun bakımda yatan hastamız yok. Entübe hastamız yok. 59 tane de iyileşip taburcu olan hastamız var.

“SÜRECİN HEBA OLMAMASI İÇİN”

Rehavete kapılmama uyarısında da bulunan Polat, sözlerini şöyle sürdüdü:

* Halkımızın tedirgin olacağı bir durum yok. Tedbiri yine de elden bırakmamak lazım. Rehavete kapılıp sürecin heba olmaması için önlemlerimizi almamız gerekiyor.

* Zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız lazım. Rehavete kapılıp da kazandığımız kazanımları kaybetmemiz lazım. Sosyal mesafeye uymalıyız maske takmalıyız. El hijyenimize dikkat etmeliyiz.

* Sayın valimizle sürekli görüşüyoruz. Tüm kurumlar irtibat halindeyiz. Sosyal medyadan paylaşan insanlara da seslenmek istiyorum.

* Bazı şeyler yazıldığında sorumluluk sahibi olmamız lazım. Bu yazan insanlarda ne söylediklerine dikkat etmelerine özellikle istirham ediyorum.