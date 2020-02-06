Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında kamyonla gönderilen yardımlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

Yardım kolilerinin dağıtılması sırasında izdiham yaşanırken, yardım malzemelerinin kamyonetten vatandaşın üzerine atılması tepki çekti.

YARDIM KOLİLERİ DEPREMZEDENİN ÜSTÜNE ATILDI

24 Ocak’ta Sivrice merkezli Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye adeta yardım seferberliği başladı. Ancak zaman zaman aksaklıklar yaşandığı görüldü.

Elazığ şehir merkezindeki Fevzi Çakmak mahallesinde yardım malzemesi dağıtımı izdihama döndü. Sosyal Medyaya yayılan videoda, yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yardım malzemelerinin vatandaşların üzerine gelişi güzel attığı görülüyor.

“YARDIMLAR AFAD ÜZERİNDEN YAPILIRSA DAHA DÜZENLİ OLUR”

AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, yardımların AFAD üzerinden yapılmasının daha doğru ve faydalı olduğunu belirterek, şunları söyledi;

*Ama tabi insanlar ben kendim dağıtmak istiyorum dediğinde yapabilecek çok bir şey olmuyor.

*Bunun içerisinde elbette ki birkaç tane yanlış hareket olacaktır. Onu da biz kendi içimizde tolare ediyoruz diye düşünüyoruz.