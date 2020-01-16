Elazığlı beş meclis üyesi istifa etti

Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında Sosyal Yardımlaşma Vakfı Fonu üyeliği için yapılan seçimlerde, vakıf üyeliğine iki AKP’li ismin seçilmesine MHP Palu İl Genel Meclis Üyesi Haşim Karacimşit tepki göstermişti.

KOLTUK ELEŞTİRİSİNDE BULUNMUŞTU

Karacimşit, “İlde de iki il başkanı birbiri ile ticarette iş yapıyorlar. Peki, seçilen kişiler ve halkımız bu konuda sıkıntıda, vatandaşımıza biz ne diyeceğiz? Yeri geldi mi, MHP-AK Parti ortak. Halbuki ortaklıktan ziyade benim düşüncem iki lider koltuğunu koruması için destek veriyor” demişti.

“OY VEREN SEÇMENE SAYGISIZLIK”

İstifasıyla ilgili basın açıklaması yapan Karacimşit, “Mütevelli heyetinde MHP’li birinin bulunmasını istemeyenlerden hesap sormak gerekirken kendi meclis üyelerini ihraç etmek isteyen bir partide disiplin kurulunun kararını beklemek her şeyden önce bize oy veren seçmenlere saygısızlık olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKINI ZORA SOKACAK HİÇBİR TALEBİMİZ OLMADI”

Tabana dayalı bir siyaset yaptıklarını ifade eden Karacimşit, “MHP'den seçilen biri olarak bizlere yakışan da partimiz ve tabanımız arasında dengeyi kurmaktır. Dengeyi korurken de halkımızın haklı taleplerini yerine getirmektir. Biliyorsunuz ülkemizin bekası, milli menfaatlerimizin gereği Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakını kurduk ve bu ittifaka her türlü desteği verdik. Ne taban ne de genel merkez bazında Cumhur İttifakı’nı zora sokacak hiçbir talebimiz olmadı.Gerek seçimler öncesi gerekse seçimlerden sonra hem partimize hem de Cumhur İttifakı’na gerekli desteği verdik” diye konuştu.

İSTİFA EDEN İSİMLER

Ahmet Ataş, Mehmet Bal, Bekir Aydemir, Sebahattin Baloğlu.